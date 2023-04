LE BAL DU CHEVAL BLANC • Wazemmes l’Accordéon Le Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

LE BAL DU CHEVAL BLANC • Wazemmes l'Accordéon Samedi 6 mai, 20h00 Le Grand Sud

Sam. 06 Mai • 20h

15 € « La bamboche la plus folle des Hauts-de-France est de retour pour une 8ème édition aux petits oignons ! Le bal, c’est un des musts de Wazemmes l’Accordéon, toujours 5 heures de fête endiablée, ambiancée par Les Zazous, avec Monique, la reine du Cheval Blanc »

Au programme : 5 heures de tubes par les Zazous, un espace de jeux traditionnels ou encore le célèbre passage de Monique parmi la foule sur son grand cheval blanc… Le Grand Sud 50 rue de l'Europe, 59000 LILLE Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

2023-05-06T20:00:00+02:00 – 2023-05-06T23:59:00+02:00

