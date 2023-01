Musique Électro • Le Jardin d’Hiver Le Grand Sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Musique Électro • Le Jardin d’Hiver Le Grand Sud, 3 mars 2023, Lille. Musique Électro • Le Jardin d’Hiver 3 et 4 mars Le Grand Sud

33 € par soir

Le Jardin d’Hiver est de retour pour 2 nuits et 12 artistes techno handicap moteur mi Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille-Sud Lille 59006 Nord Hauts-de-France Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places [{« link »: « https://www.jardinelectronique.com »}, {« link »: « https://www.jardinelectronique.com/billetterie-du-jardin-dautomne-duplicate-1/ »}]

03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Les productions du jardin reviennent au Grand Sud pour un Jardin d’Hiver et son line-up techno : deux nuits électro pour les amateurs du genre ! Vendredi 3 mars / 22h – 06h

Cera Khin / Clara Cuvé / CLTX / MRD / Prauze Samedi 4 mars / 22h – 06h

Furya / Hallucinator / Julian Muller / Lucinee • À partir de 18 ans

