Concert Muances XXL au Grand Sud Lille Le Grand Sud, 28 janvier 2023, Lille.

Réservations obligatoires

Une nouvelle collaboration avec le Théâtre Le Grand Bleu pour l’OHLF pour le spectacle Muances de Camille Rocailleux. handicap moteur mi

Le Grand Sud 59000 Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.legrandbleu.com »}, {« link »: « mailto:billetterie@legrandbleu.com »}]

⭐️ ÉVÉNEMENT ! Concert augmenté pour 50 musicien.ne.s – Création – Dès 12 ans

➡️ Coproduction du Grand Bleu !

La symphonie du XXIe siècle sera forcément doublée d’images. Ce spectacle en est un aperçu étourdissant.

Un poème symphonique pour le XXIe siècle : voici le pari de Camille Rocailleux avec « Muances ». Notre siècle restera certainement, si l’opportunité lui en est donnée, comme celui de l’image. YouTube est devenu un cosmos en perpétuel expansion, mais quel sens donner à son évolution ? Est-ce un continent à la dérive ou notre encyclopédie ultime ? Ce spectacle truffé de musique et d’images ne tire aucune conclusion, il tient les comptes et observe, offrant “une vue latérale prise d’un train en marche”. Et espère simplement que le chemin de fer reste entretenu.

Les trois multi-instrumentistes Mathieu Ben Hassen,Camille Rocailleux et SUN sont rejoints, pour servir cette écriture plurielle où les médias se complètent, par les étudiants en musiques actuelles de l’École Supérieure de Musique et Danse de Lille et par l’Orchestre d’Harmonie de Lille-Fives pour une performance grandiose capable de résumer, en un peu plus d’une heure, les milliards d’heures de vidéos disponibles en ligne.

Lever de rideau assuré par les élèves de la Classe à Horaires Aménagés Musique du Collège Miriam Makeba de Lille.

Camille Rocailleux (Cie E.V.E.R) est artiste associé du Grand Bleu.

Samedi 28 janvier à 20h

️ Au Grand Sud à Lille

‍ ‍ ‍ Tout public dès 12 ans

