Évènement • We Lille Rock You Le Grand Sud, 26 novembre 2022, Lille.

35/25 €

La première convention de fans de Queen organisée en France, au profit de la lutte contre le SIDA

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille-Sud Lille 59006 Nord Hauts-de-France Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable.

We Lille Rock You est la première convention de fans de Queen organisée en France et au profit de la lutte contre le SIDA.

En journée, promenez-vous dans une exposition de plus de 60 mètres linéraires de disques originaux, d’objets promotionnels et autres raretés . Des auteurs, français et internationaux viendront présenter leurs livres -forcément – dédiés à Queen. Assistez à des conférences et des showcases avec des invités prestigieux issus de l’univers Queen : Eddie Howell (qui a collaboré avec Freddie Mercury et Brian May), Craig Mulhall (écrivain australien, auteur du roman « The King Of Rhye », inspiré des premiers albums de Queen), Barry Mitchell et Doog Bogie (anciens bassistes du groupe Queen, avant l’arrivée de John Deacon). .. Participez à une tombola, avec comme gros lot une guitare « Brian May Guitars », dédicacée par Brian May.

En soirée, revivez la magie de Queen pendant les concerts de Bulsara and his Queenies, Fat Bottomed Boys (et ses références à Queen), Les Princes de l’Univers qui proposera des reprises festives de Queen en français, mais aussi tentez l’aventure du karaoké live avec Rock You!

Convention : 10h00 – 19h30

Concerts : 20h00 – 23h30



2022-11-26T10:00:00+01:00

2022-11-26T23:29:00+01:00

