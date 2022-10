Jeudi c’est Permis • Cuir & Moustache Le Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Jeudi c’est Permis • Cuir & Moustache Le Grand Sud, 24 novembre 2022, Lille. Jeudi c’est Permis • Cuir & Moustache Jeudi 24 novembre, 19h30 Le Grand Sud

Sortez vos blousons de cuir, vos moustaches pour une soirée rock n’roll en hommage à Freddie Mercury handicap moteur mi Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille-Sud Lille 59006 Nord Hauts-de-France Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Le « Jeudi c’est Permis » du Grand Sud revient pour une soirée hommage au plus connu des moustachus anglais et leader de Queen, Freddie Mercury, disparu il y a 31 ans ! Comme d’habitude, un cocktail de bienvenue sera offert aux 100 premiers participants, il y aura des spécialités anglaises à déguster : carrot cake, scones, pudding, shortbread, sandwiches triangles, fish & chips… Participez à un karaoké collectif spécial Queen et diffusé sur grand écran, assistez aux interventions musicales des Princes de l’Univers et ses reprises festives de Queen en français , puis terminez la soirée par un concert de Rock You, un véritable Queen tribute ! Et surtout, n’oubliez pas le dress-code pour passer une soirée inoubliable : cuir et moustache ! Billetterie sur place le soir de l’évènement.

