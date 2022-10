Ciné Lille-Sud • La Princesse et la Grenouille Le Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Ciné Lille-Sud • La Princesse et la Grenouille Le Grand Sud, 27 octobre 2022, Lille. Ciné Lille-Sud • La Princesse et la Grenouille Jeudi 27 octobre, 14h30 Le Grand Sud

Gratuit (dans la limite des places disponibles)

Quand on embrasse une grenouille, est-ce qu’elle se transforme en Prince ? Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille-Sud Lille 59006 Nord Hauts-de-France Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Travailleuse et ambitieuse, Tiana rêve d’ouvrir un jour son propre restaurant à la Nouvelle-Orléans. Mais ses plans vont prendre un autre chemin lorsqu’elle rencontre le prince Naveen.

Le pauvre prince a été transformé en grenouille par le diabolique Dr Facilier. Mais tout n’est pas perdu… Le prince grenouille espère redevenir humain si Tiana tombe amoureuse de lui et accepte de l’embrasser… Réservation indispensable.

Merci d’arriver 15 minutes avant le début de la séance.

