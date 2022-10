[M FESTIVAL] »Je Hurle » • La Soupe Compagnie Le Grand Sud, 26 octobre 2022, Lille.

Un spectacle poignant entre finesse et coup de poing.

Le Grand Sud 50 rue de l'Europe, 59000 LILLE Lille-Sud Lille 59006 Nord Hauts-de-France Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V'Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d'Arras (147) Parking : 190 places

03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/

Je Hurle – La Soupe Cie

Spectacle documentaire-poétique-marionnettique-musical

«Je Hurle » est un cri poétique, une bataille.

En Afghanistan, Zarmina, 15 ans, met fin à ses jours parce qu’on

lui a interdit d’écrire.

Cette création compile poèmes, témoignages et articles de

presse pour se faire l’écho de l’insoumission des poétesses

afghanes.

Le papier, matière brute, froissée, façonnée, modelée, manipu lée par les comédiennes, porte sur scène la déchirure des êtres

comme l’indéfectible renaissance de l’espoir. Le musicien en

équilibre entre Occident et Asie centrale, mêle rythmes contem porains et enregistrements des voix des poétesses afghanes.

La poésie pachtoune, urgente et brûlante, clame la condition des

femmes qui tentent de se mettre debout. Un spectacle poignant

entre finesse et coup de poing

ℹ Infos pratiques :

A partir de 14 ans

⏲Durée : 60 min

? Le Grand Sud, 50 rue de l’Europe, Lille

? 5/3/2 euros

Billetterie : https://billetterie-spectacles.lille.fr/

Mise en scène : Éric Domenicone / Jeu : Yseult Welschinger, Faustine Lancel et Joséphine Hazard en alternance / Création musicale et musique sur scène : Jérôme Fohrer / Dramaturgie : Magali Mougel / Scénographie : Antonin Bouvret / Conception marionnettes : Yseult Welschinger / Témoignages, recherches documentaires : Najiba Sharif / Réalisation portrait vidéo : Sophie Langevin / Création lumière : Chris Caridi / Régie Générale : Maxime Scher rer / Régie son : Dimitri Oukkal / Costumes : Blandine Gustin / Liens institutions France et Afghanistan : Milena Schwarze / Administratrice de tournée : Babette Gatt / Crédit photo : Baptiste Cogitore — La SoupeCie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Grand Est et la Ville de Strasbourg.



Baptiste Cogitore