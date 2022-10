Marionnettes • Je Hurle (La Soupe Cie) Le Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Dans le cadre du M Festival, un spectacle poignant, entre finesse et coup de poing, sur la condition des femmes en Afghanistan.

Le Grand Sud
50 rue de l'Europe, 59000 LILLE
Lille-Sud
Lille 59006 Nord
Hauts-de-France

03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. « Je Hurle » est un cri poétique, une bataille. En Afghanistan, Zarmina, 15 ans, met fin à ses jours parce qu’on lui a interdit d’écrire. Menée comme une enquête sur le destin tragique et révoltant d’une adolescente, cette création compile poèmes, témoignages et articles de presse pour se faire l’écho de l’insoumission des poétesses afghanes.

Le papier, matière brute, froissée, façonnée, modelée, manipulée par les comédiennes, porte sur scène la déchirure des êtres comme l’indéfectible renaissance de l’espoir. Le musicien en équilibre entre Occident et Asie centrale, mêle les accents de sa contrebasse aux rythmes contemporains et aux enregistrements clandestins des voix des poétesses afghanes. La poésie pachtoune est une poésie urgente et brûlante. Elle clame la condition des femmes qui tentent de se mettre debout. Un spectacle poignant entre finesse et coup de poing.

