#PARTIR! le Grand sud Lille, 3 juin 2019, Lille.

#PARTIR! Lundi 3 juin 2019, 20h00 le Grand sud Entrée libre, réservation souhaitée

Dans un dispositif à 360°, une cinqantaine de collégiens-nes de la Flandre intérieure et de la Métropole lilloise s’engagent dans un voyage sidéral au cœur de notre système solaire.

Partir en expédition, que de fois l’avons-nous tenté lorsque nous étions enfants…

Lorsqu’un adolescent intègre qu’il est « poussière d’étoiles », traversé par des milliards de particules, pour certaines probablement issues des origines des mondes, peut-il penser un jour arpenter ses propres rêves ?

Ancré dans les problématiques contemporaines liées à nos rapports à l’exploration spatiale, la domination des machines sur l’humain et la prise de pouvoir du virtuel sur le réel, le voyage qui se joue ici est aussi un voyage initiatique au sens d’une expérience collective et existentielle. Les adolescents prennent conscience de leurs désirs et de leurs rêves tout en les articulant sur la question du futur qu’ils ont à construire. Ils comprennent que la technique et la science ne peuvent pas tout. Ils découvrent que l’enjeu primordial est politique puisque tout repose sur les modalités de la prise de décision et de la manière dont on en garde la maîtrise.

le Grand sud 50 rue de l'Europe 59000 LILLE Lille 59000 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-03T20:00:00+02:00 – 2019-06-03T21:00:00+02:00

