Somos le Grand sud Lille, 17 mai 2019, Lille.

Somos 17 et 18 mai 2019 le Grand sud De 5 à 13 euros la place.

Ils forment depuis 17 ans un duo de porté acrobatique, explorant à travers leur art, la question de la quête d’identité. Cette fois, Wilmer Marquez et Edward Aleman sont rejoints par quatre autres artistes, danseurs et acrobates. Ensemble, dans un spectacle renversant et plein d’humour,

ils interrogent la notion de groupe, questionnent physiquement, la solidarité, la confiance et la lutte collective pour la liberté, avec une énergique originalité.

Rendant hommage à un de leurs amis sourd et muet, ces artistes accomplis réinventent le langage du corps à travers une étonnante écriture acrobatique. Comme une danse des signes, soigneusement chorégraphiée. Dans un univers dépouillé, chaque mouvement prend alors tout son sens, les éléments techniques ou scénographiques s’effacent devant le seul geste. Ce langage commun les rapproche encore, affirme un peu plus leur force collective et, loin de tout discours, éclaire leur spectacle d’une émotion toute particulière. Hymne virtuose à la fraternité.

Un spectacle présenté par Le Grand Bleu en coréalisation avec Le Prato – Théâtre International de Quartier – Pôle National Cirque à Lille et Le Grand Sud à Lille.

le Grand sud 50 rue de l’Europe 59000 LILLE Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandbleu.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320098844 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.legrandbleu.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-17T20:00:00+02:00 – 2019-05-17T21:30:00+02:00

2019-05-18T20:00:00+02:00 – 2019-05-18T21:30:00+02:00

Sylvain Frappat