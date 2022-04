Le grand Stage d’Orchestre d’Harmonie Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans Doubs Chaque année, l’EMIPO accueille 70 stagiaires pour son stage d’orchestre d’harmonie ! 21ème Edition !

Mini stage : tous les matins – débutant à 2-3 années de pratique instrumentale

Grand Stage : tous les jours – Au moins 3 années de pratique.

