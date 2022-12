Le grand spectacle des oiseaux hivernants Carantec Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Finistère Carantec La baie de Morlaix est un lieu de prédilection pour des dizaines de milliers d’oiseaux de mer qui viennent y passer l’hiver tous les ans. Oies bernache, spatules, bécasseaux, pluviers, courlis… Souvent, ces oiseaux ont fait un long voyage pour venir jusqu’à nous et c’est toujours une immense joie de les voir arriver et embellir de leur présence la saison des frimas. Pour apprendre à les reconnaître et les observer à loisir, participez à cette sortie d’initiation à Carantec, au cœur de le Baie de Morlaix, où vous serez accompagnés par des ornithologues passionnés de l’antenne morlaisienne de Bretagne Vivante. Et n’oubliez pas vos jumelles si vous en avez ! Tout public. Prévoir une tenue d’extérieur ainsi que des chaussures de marche (et des jumelles pour ceux qui en possèdent).

Des longues-vues seront mises à disposition des participants pour que chacun puisse observer les oiseaux dans les meilleures conditions. Nous observons les oiseaux en respectant une distance suffisante pour ne pas les déranger ce qui provoquerait leur envol et donc une dépense inutile d’énergie et un arrêt de leur alimentation. Réservation auprès de Bretagne Vivante (max 20 personnes). morlaix@bretagne-vivante.org +33 6 89 46 05 50 https://www.bretagne-vivante.org/Agir-ensemble/Bretagne-Vivante-pres-de-chez-vous/Bretagne-Vivante-Pays-de-Morlaix Carantec

