Le Grand Souffle – Deep Breath – Re création pour le Port-musée Port-musée Douarnenez Ploaré, samedi 18 mai 2024.

Le Grand Souffle – Deep Breath – Re création pour le Port-musée Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h30, 21h30 Port-musée Douarnenez

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Spectacle avec une grande marionnette à fils à taille humaine. Par une déambulation musicale et une manipulation plus qu’impressionnante, Hélène Barreau nous montre le chemin pour se remettre debout grâce aux forces de la nature tel que le vent. De la performance et de la poésie au programme de cette soirée exceptionnelle.

Port-musée Douarnenez Place de l’enfer – 29100 Douarnenez Ploaré 29100 Finistère Bretagne 0298926520 http://www.port-musee.org Musée maritime

© Port-musée