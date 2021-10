Paris Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe île de France, Paris Le grand solo de Pédro Kouyaté Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le grand solo de Pédro Kouyaté Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe, 11 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 11 décembre 2021

de 15h à 16h30

gratuit

Un concert solo et acoustique de Pédro Kouyaté, chanteur, compositeur et musicien d’origine malienne. Sa musique, – mélange d’électro, de blues, et de jazz -, et sa voix grave et envoûtante, se nourrissent des sons du monde entier, et de la tradition des griots et de la culture mandingue. Dans le cadre du festival “Monte le son”, dédié cette année aux “Scènes parisiennes”, ce concert exceptionnel de l’artiste Pédro Kouyaté, nous fera notamment découvrir des morceaux inédits, composés pendant le confinement. « [Pédro Kouyaté] affleure dans les doux éraillements de sa voix grave, dans son n’goni de guérisseur mandingue, boosté de blues et de productions électros : un univers personnel éclectique, mais dont le foisonnement est habité.» Télérama. Gratuit sur réservation à : mediatheque.violette-leduc@paris.fr Concerts -> Soul / Funk Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe 18 rue Faidherbe Paris 75011

8 : Faidherbe – Chaligny (144m) 9 : Charonne (372m) Bus : lignes 46, 86, 76

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-violette-leduc-ex-bibliotheque-faidherbe-1724 https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-Violette-Leduc-1222400914579896/?modal=admin_todo_tour 0155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr Concerts -> Soul / Funk Bibliothèques

Date complète :

2021-12-11T15:00:00+01:00_2021-12-11T16:30:00+01:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe Adresse 18 rue Faidherbe Ville Paris lieuville Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe Paris