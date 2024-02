Le Grand Soir du Piano Salle FRAC Foyer Rural et Culturel Sainte-Bazeille, vendredi 22 mars 2024.

Le Grand Soir du Piano Salle FRAC Foyer Rural et Culturel Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne

Le Grand Soir du Piano Organisé par l’Association « Grand Soir Productions ». Avec Corine Durous, pianiste émérite au toucher délicat, et Nino Pavlenichvili, virtuose au tempérament fougueux, unissent leurs talents pour vous offrir une expérience sonore inoubliable.

Une soirée musicale exceptionnelle, où la magie des touches noires et blanches prendra vie dans un dialogue entre deux virtuoses du piano, Corine Durous et Nino Pavlenichvili. Préparez-vous à être transportés à travers les époques et les genres musicaux lors de ce concert à deux pianos, où la grâce classique de Mozart fusionne harmonieusement avec Ravel, Fauré, Piazzolla, Chabrier et d’autres surprises…

Billetterie à l’Office de Tourisme de Marmande. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22 23:00:00

Salle FRAC Foyer Rural et Culturel 25 bis Avenue du Général de Gaulle

Sainte-Bazeille 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine grandsoirproductions@gmail.com

