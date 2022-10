LE GRAND SOIR, 3 novembre 2022, .

LE GRAND SOIR



2022-11-03 – 2022-11-05

Pour Jo BILLY, chanteur aigri et misogyne, c’est le grand soir. Le concert qui, il en est certain, concrétisera (enfin !) son statut de star de la chanson. Pour Charlie, choriste solaire et pipelette, c’est aussi le grand soir.

Celui de la réalisation de son rêve de petite fille et une carrière en devenir.

Si Jo s’attend à ce que sa choriste novice reste à sa place, dans l’ombre, il risque d’être déçu… En direct, sous les yeux du public, leurs deux caractères que tout oppose vont entrer en conflit et le concert prévu va prendre une toute autre tournure. Entre chansons à la plume acérée, et humour espiègle, « Le Grand Soir » est un spectacle familial mêlant finement rire, poésie et émotions.

