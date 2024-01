Le grand show des Restos du Cœur 2024 Place Champollion Istres, samedi 16 mars 2024.

Le Show des Restos du Cœur, organisé par l’Espace Pluriel Jeunes à la halle polyvalente, une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de la solidarité !

L’Espace Pluriel Jeunes et le Lions Club sont ravis de vous présenter cette 13ème édition INÉDITE !





Comme depuis 2011, ce spectacle est gratuit en échange de denrées alimentaires non périssables et de produits d’hygiène, à ramener le soir du show.

Depuis toutes les années, ce sont plus de 43 tonnes qui ont pu être collectées et reversées à l’antenne des Restos du Coeur d’Istres grâce à votre générosité. .

Place Champollion Halle polyvalente

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16



