Bouches-du-Rhône Istres Cette année encore, c’est un plateau EXCEPTIONNEL qui vous attend avec la présence de Patrick Hernandez, interprète de tube « Born to Be Alive » !!!



Un spectacle totalement inédit avec l’humoriste Alain Coquin’s Show, l’imitateur performer Erick Baert, the « Queen Show » de Romina Volto, les percussionnistes Mulêketù, la compagnie SuperCho, les performances aériennes de Mehdi Rieben, le cabaret traditionnel de Sacré Paris, la troupe de danseurs de Complexe 99 et sans oublier notre dj résident Matteo !



Invitations à retirer auprès de l’EPJ. Le Show des Restos du Cœur, organisé par l’Espace Pluriel Jeunes à la halle polyvalente, une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de la solidarité ! +33 4 42 56 25 19 Place Champollion Halle polyvalente Istres

