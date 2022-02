Le Grand show des petites choses Livron-sur-Drôme Livron-sur-Drôme Catégories d’évènement: Drôme

Le Grand show des petites choses Livron-sur-Drôme, 15 février 2022, Livron-sur-Drôme. Le Grand show des petites choses Salle Morcel Paquien Place Martin Luther King Livron-sur-Drôme

2022-02-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-02-15 Salle Morcel Paquien Place Martin Luther King

Livron-sur-Drôme Drôme Spectacle jeune public (à partir de 3 ans)

De la compagnie des frères Duchoc culture@mairie-livron.fr +33 4 75 40 41 37 http://www.livron-sur-drome.fr/ Salle Morcel Paquien Place Martin Luther King Livron-sur-Drôme

