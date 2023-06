Vide grenier Le Grand-Serre, 11 juin 2023, Le Grand-Serre.

Le Grand-Serre,Drôme

Venez dénicher l’objet rare qui vous fera plaisir ! Buvette et restauration sur place !.

2023-06-11 à 06:00:00 ; fin : 2023-06-11 17:00:00. .

Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and find the rare object that will make you happy! Refreshments and snacks on site!

¡Ven y encuentra ese objeto raro que estás buscando! Refrescos y comida in situ

Kommen Sie und finden Sie den seltenen Gegenstand, der Ihnen Freude bereiten wird! Getränke und Speisen vor Ort!

