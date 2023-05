14ème festival de l’Art et la Matière Les Halles, 3 juin 2023, Le Grand-Serre.

Chaque artiste crée une œuvre spécifique pour le lieu qu’il a lui même choisi dans des lieux patrimoniaux qui lui ont été présentés.

Inauguration Samedi 3 Juin à 18h30 aux Halles du Grand-Serre.

2023-06-03 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-18 19:00:00. .

Les Halles

Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Each artist creates a specific work for the place that he has chosen in the heritage places that have been presented to him.

Inauguration Saturday June 3 at 6:30 pm at the Halles du Grand-Serre

Cada artista crea una obra específica para el lugar que ha elegido entre los patrimonios que se le presentan.

Inauguración el sábado 3 de junio a las 18.30 h en las Halles du Grand-Serre

Jeder Künstler schafft ein spezifisches Werk für den Ort, den er selbst aus den ihm vorgelegten Kulturerbestätten ausgewählt hat.

Eröffnung Samstag, 3. Juni um 18.30 Uhr in Les Halles du Grand-Serre

