Le Grand Schwab Le Pavillon de la Sirène Paris, vendredi 27 septembre 2024.

Le Grand Schwab Une formation du collectif Pégazz & l’Hélicon – conventionnement DRAC IDF 23-24 Vendredi 27 septembre, 20h00 Le Pavillon de la Sirène invitation auprès de cristele@pegazz.com

Début : 2024-09-27T20:00:00+02:00 – 2024-09-27T21:30:00+02:00

Florent Dupuit saxophone alto et flûtes

Julien Soro saxophone alto

Illyès Ferfera saxophone ténor

Guillaume Christophel saxophone ténor

Sylvain Bardiau trompette

Quentin Ghomari trompette

Balthazar Bodin trombone

Fabien Debellefontaine trombone basse, tuba

Paul Jarret guitare

Marc Benham piano

Raphaël Schwab composition, contrebasse, directeur artistique

Ariel Tessier batterie

Une musique pour grand ensemble au souffle romanesque, novateur et riant. Sorties du cerveau complexe d’un alchimiste pince-sans-rire, les compositions du Grand Schwab déclinent les plans sonores au service d’une très large palette d’émotions.

Le Pavillon de la Sirène 20 Rue Dareau, 75014 Paris

grand ensemble pégazz

