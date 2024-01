L’ECRAN POP : WEST SIDE STORY – WEST SIDE STORY Le Grand Rex – Salle 3 Paris, vendredi 26 janvier 2024.

Tonight, direction l’America ! Dans le West Side, bas quartier de New York, préparez-vous à vivre un tourbillon émotionnel en passant de l’amour à la haine, de la comédie musicale à la tragédie musicale, du jazz au mambo. Sans plus attendre, embarquez votre gang pour chanter l’amour fou avec Tony et Maria puis virevoltez sur les chorégraphies endiablées des Jets et des Sharks. Que vous soyez Cool en street-style ou paré pour le grand bal, misez sur l’élégance des 50’s pour affirmer I feel Pretty ! À la poursuite du rêve Américain, ses joies, ses drames, ses confrontations et ses réconciliations, venez vivre sur grand écran cette œuvre monumentale aux 10 Oscars lors des projections en Cinéma Karaoké de L’Ecran PoP West Side Story.

Tarif : 25.50 – 25.50 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

Le Grand Rex – Salle 3 1, BOULEVARD POISSONNIERE 75002 Paris 75