HOMMAGE A JOE HISAISHI & GHIBLI Le Grand Rex Paris, 22 juin 2024, Paris.

HOMMAGE À JOE HISAISHI : ŒUVRES SYMPHONIQUES POUR LE CINÉMA & GHIBLI Du Studio Ghibli à Takeshi Kitano, du cinéma à l’animationOrchestre Symphonique Complet Programme papier complet offert à tous les spectateursJoe Hisaishi est reconnu comme l’un des plus grands compositeurs de son temps. Auprès de cinéastes de génie tels qu’Hayao Miyazaki et Isao Takahashi du Studio Ghibli, mais aussi Takeshi Kitano ou Nobuhiko Ôbayashi, le compositeur Japonais a exploré tous les genres pour finalement démontrer toute la magnificence de sa sensibilité orchestrale, où les quelques notes du piano, qu’il maitrise à la perfection, ne sont jamais loin.Hommage à Joe Hisaishi : Œuvres Symphoniques est une exploration complète et merveilleuse de ce génie de la musique japonaise, qui permettra à tous les spectateurs de vivre les grands morceaux des films du Studio Ghibli, mais aussi ceux des grands films de cinéma que le maestro a mis en musique en plus de quarante ans de carrière, ainsi que des œuvres d’autres univers tels que le jeu vidéo ou les dramas japonais.Le Voyage de Chihiro · Princesse Mononoké · Kiki, la petite sorcière · Porco Rosso · Le Château Ambulant · Mon Voisin Totoro · Ponyo sur la Falaise · Nausicaä de la vallée du Vent · L’Été de Kikujirô · Sonatine · Kids Return · Hana Bi · Ni no Kuni · Welcome to Dongmakgol · Les Château dans le Ciel · Le Petit PoucetInterprété par l’Orchestre Colonne sous la direction d’Adrian Ronda Sampayo, et la participation exceptionnelle de Benyamin Nuss au piano.***OVERLOOK EVENTSCréation Indépendante et EngagéeOverlook Events est une société de production basée à Paris, spécialisée dans les grands concerts orchestraux jusqu’au récitals de piano virtuose, dont elle offre une expertise en Europe et dans le monde via de nombreuses créations originales et des tournées impliquant des créatifs français, fondé par Cédric Littardi, Yoann Berger et Romain Dasnoy. Overlook Events initie les concerts officiels et originaux en Europe avec Joe Hisaishi, Danny Elfman et John Williams, en plus d’être créateur des shows tels que l’Hommage à Daft Punk, Louis de Funès en ciné-concert, Dragon Ball Symphonic Adventure, Saint Seiya Symphonic Adventure, Assassin’s Creed Symphonic Adventure, Elden Ring Symphonic Adventure, Paris Games Week Symphonic ou encore TV Series Live. Elle assure au public une scène de qualité avec des musiciens de grands talents pour des expériences immersives hors-du-commun. Avec son label Torpedo Productions, Overlook Events est aussi très actifs sur les scènes internationales jazz, soul, hip-hop, k-pop, j-pop et musique du monde.

Tarif : 39.90 – 129.90 euros.

Début : 2024-06-22 à 19:45

Le Grand Rex 1, BOULEVARD POISSONNIERE 75002 Paris 75