HOMMAGE A ENNIO MORRICONE Le Grand Rex Paris, 21 juin 2024, Paris.

TRIBUTE TO ENNIO MORRICONELE CONCERT HOMMAGE INTERPRÉTÉ PAR UN ORCHESTRE COMPLETProgramme papier complet offert à tous les spectateursPOUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS · POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS · LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND · CINEMA PARADISO · LE PROFESSIONNEL · 1900 · LE CLAN DES SICILIENS · INGLOURIOUS BASTERDS · IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE · LES HUIT SALOPARDS · THE THING · THE MISSION · LES INCORRUPTIBLES · MON NOM EST PERSONNE · MISSION TO MARS · IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION · DJANGO UNCHAINED · LA CITÉ DE LA JOIE · ETC.Compositeur culte pour plusieurs générations de spectateurs, Ennio Morricone aura marqué son époque. Compositeur, arrangeur, orchestrateur et chef d’orchestre de génie, il a révolutionné le septième art avec le cinéma de genre classique (western, horreur, polar), mais aussi historique ou dramatique, et va jusqu’à sublimer le cinéma actuel avec les films récents de Quentin Tarantino.60 ans de carrière, plus de 500 musiques de films et des dizaines de prix et nomination à travers le monde, dont un Grammy Hall of Fame et un Oscar d’honneur… Ennio Morricone est également Chevalier de la Légion d’honneur en France et Chevalier grand-croix de l’ordre du Mérite en Italie.Ce concert hommage est produit dans le respect le plus total des œuvres d’origine, avec une sélection de films cultes, pour le plus grand des respects au Maestro qui nous a quitté en juillet 2020 et qui souhaitait plus que tout que sa musique continue d’être jouée sur les scènes du monde entier.***OVERLOOK EVENTSCréation Indépendante et EngagéeOverlook Events est une société de production basée à Paris, spécialisée dans les grands concerts orchestraux jusqu’au récitals de piano virtuose, dont elle offre une expertise en Europe et dans le monde via de nombreuses créations originales et des tournées impliquant des créatifs français, fondé par Cédric Littardi, Yoann Berger et Romain Dasnoy. Overlook Events initie les concerts officiels et originaux en Europe avec Joe Hisaishi, Danny Elfman et John Williams, en plus d’être créateur des shows tels que l’Hommage à Daft Punk, Louis de Funès en ciné-concert, Dragon Ball Symphonic Adventure, Saint Seiya Symphonic Adventure, Assassin’s Creed Symphonic Adventure, Elden Ring Symphonic Adventure, Paris Games Week Symphonic ou encore TV Series Live. Elle assure au public une scène de qualité avec des musiciens de grands talents pour des expériences immersives hors-du-commun. Avec son label Torpedo Productions, Overlook Events est aussi très actifs sur les scènes internationales jazz, soul, hip-hop, k-pop, j-pop et musique du monde.

Tarif : 39.90 – 129.90 euros.

Début : 2024-06-21 à 19:45

Le Grand Rex 1, BOULEVARD POISSONNIERE 75002 Paris 75