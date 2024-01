VERONIQUE SANSON Le Grand Rex Paris, lundi 3 juin 2024.

TOURNÉE HASTA LUEGO Véronique Sanson enflamme les salles de concert de France et de Navarre depuis bientôt cinq décennies. La scène est sa raison de vivre.Sa tournée Hasta Luego jouée à guichets fermés depuis 2022 se poursuivra en 2024, année de ses 75 ans qu’elle fêtera sur la scène du Grand Rex à Paris ! Elle présentera son nouveau show, Hasta Luego, entourée de ses fidèles musiciens !L’occasion unique de découvrir des nouveaux titres et de retrouver cette générosité intacte et ce féroce appétit de faire vibrer toute une salle au son de sa voix, reconnaissable entre toutes, avant de rentrer chez soi des étoiles plein les yeux.

Tarif : 40.00 – 110.00 euros.

Début : 2024-06-03 à 20:00

Le Grand Rex 1, BOULEVARD POISSONNIERE 75002 Paris 75