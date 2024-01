AZNAVOUR 100 ANS Le Grand Rex Paris, samedi 25 mai 2024.

L’année 2024 célèbrera le 100e anniversaire de Charles Aznavour, légende du patrimoine musical universel et élu comme le chanteur du XXe siècle devant Elvis Presley ou Frank Sinatra par le magazine Times et CNN. Gil Marsalla & Directo Prod (France) lui rendront hommage le jour de son 100e anniversaire avec un récital symphonique de ses plus grandes chansons. Vous pourrez entendre Jules Grison (Formidable ! Aznavour, Et Maintenant) accompagné par un grand orchestre symphonique, sur des arrangements e Nobuyuki Nakajima (Gainsbourg Symphonique, Piaf Symphonique) composés dans la plus grande tradition de la chanson française. « …Aznavour 100 Ans, C’est La Quintessence De L’œuvre Populaire De Charles Aznavour Magnifié Par La Beauté Et La Puissance De La Musique Classique… ». Gil MarsallaArtistesProduction & Direction artistique : Gil Marsalla Chant : Jules GrisonArrangements Orchestre Symphonique : Nobuyuki Nakajima

Tarif : 42.00 – 119.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:30

Réservez votre billet ici

Le Grand Rex 1, BOULEVARD POISSONNIERE 75002 Paris 75