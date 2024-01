SORAIA RAMOS Le Grand Rex Paris, samedi 11 mai 2024.

Soraia RamosPlongez dans un concert sensationnel avec Soraia Ramos, une artiste au parcours musical captivant. Originaire d’une famille cap-verdienne et ayant grandi entre le Portugal, la France et la Suisse, Soraia a été bercée par la diversité culturelle dès son plus jeune âge, cultivant ainsi une connexion profonde avec la musique. Son voyage musical a été marqué par des succès retentissants, dont le fameux BAI , réunissant déjà plus de 21 millions de vues sur YouTube. En collaboration avec des talents tels que Calema et son frère Cuxi, ses performances ont captivé des millions de fans à travers le monde.Récompensée aux Afrimma Awards et nominée aux MTV Awards, Soraia Ramos est une artiste incontournable de la scène musicale africaine et lusophone. Son dernier album Cocktail , sorti en octobre, est une fusion harmonieuse de sonorités envoûtantes, offrant des collaborations spéciales avec des artistes renommés tels que Nenny, Apollo G et Carolina Deslandes.Ce concert est une célébration de son parcours musical incroyable, où chaque note résonne avec l’authenticité de ses racines cap-verdiennes et l’énergie cosmopolite de ses expériences mondiales. Anticipez une soirée envoûtante, une immersion dans un mélange enivrant de rythmes, de mélodies et de performances scéniques inoubliables. Plongez dans l’univers musical polyvalent et captivant de Soraia Ramos, une artiste qui ne cesse de repousser les frontières de la musique.

Tarif : 29.50 – 51.70 euros.

Début : 2024-05-11 à 20:30

Réservez votre billet ici

Le Grand Rex 1, BOULEVARD POISSONNIERE 75002 Paris 75