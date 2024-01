PUB ROYAL Le Grand Rex Paris, vendredi 12 avril 2024.

Bienvenue chez nous ! Bienvenue dans le bar le plus disjoncté du Québec. Bienvenue dans l’univers de Pub Royal, la comédie musicale des Cowboys Fringants !* Retrouvez leurs plus grands succès et plusieurs nouvelles chansons, avec sur scène :7 acteurs/chanteurs – actrices/chanteuses qui interpréteront les personnages charismatiques du Pub Royal : Richard Charest, Martin Giroux, Alexia Gourd, Kevin Houle, Émilie Josset, Christian Laporte et Yvan Pedneault. 7 danseurs/danseuses qui offriront des performances sur les musiques enlevantes du groupe : Sunny Boisvert, Danny Amaral De Matos, Kennedy Henry, Merryn Kritzinger, Éric Olivier, Valérie Rochette et Gabrielle Roy. 6 artistes de cirque qui vous en mettront plein la vue : Michael Carter, Victor Crépin, Marie-Eve Dicaire, Theo Le Baut, Kei Nguyen et Frida Velasco. Sur des dialogues d’Olivier Kemeid et dans une mise en scène de Sébastien Soldevila, cette comédie musicale fusionnant musique, danse et art du cirque sera présentée en dates uniques 2024 au Grand Rex de Paris. *à noter que Les Cowboys Fringants ne seront pas sur scèneArtistesDe : Les Cowboys FringantsAvec Richard Charest, Martin Giroux, Alexia Gourd, Kevin Houle, Émilie Josset, Christian Laporte, Yvan Pedneault, Sunny Boisvert, Danny Amaral De Matos, Kennedy Henry, Merryn Kritzinger, Éric Olivier, Valérie Rochette, Gabrielle Roy, Michael Carter, Victor Crépin, Marie-Eve Dicaire, Theo Le Baut, Kei Nguyen, Frida VelascoMise en scène : Sébastien SoldevilaDialogues : Olivier Kemeid

Tarif : 35.00 – 85.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:30

Réservez votre billet ici

Le Grand Rex 1, BOULEVARD POISSONNIERE 75002 Paris 75