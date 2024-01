DEVDAS – LE MUSICAL Le Grand Rex Paris, 2 mars 2024, Paris.

Les amateurs de spectacles à Paris vont être comblés, car cette extraordinaire comédie musicale fera ses débuts en Europe le 1er mars dans le cadre du prestigieux Grand Rex. Produite par AGP World – le principal producteur de théâtre en Inde, en association avec Live Nation France, cette production donne vie à l’histoire d’amour la plus célèbre de la littérature indienne sous la forme d’une comédie musicale à grand spectacle.Devdas – Le Musical d’Ashvin Gidwani se déroule sur plus 100 minutes et explore la saga des amants croisés – Devdas, Paro et Chandramukhi – déchirés par les coups du sort. Ce triangle amoureux emblématique, dans sa forme la plus pure, a été raconté à de nombreuses reprises, l’interprétation la plus notable étant la superproduction de Bollywood avec la superstar indienne Shah Rukh Khan en 2002.Aujourd’hui, préparez-vous à voir ce conte intemporel prendre vie dans une éblouissante production bollywoodienne de style Broadway. Une technologie de pointe, des couleurs vives, des éclairages évocateurs et des effets spéciaux vous transporteront dans les rues opulentes de l’ancienne capitale de l’Inde, Calcutta, au début des années 1900 – une toile de fond magnifique pour cette extravagance musicale. Avec une musique inoubliable, des chorégraphies exaltantes et une histoire d’amour déchirante, cette production promet d’être l’une des expériences théâtrales les plus visuellement époustouflantes et les plus émotionnellement captivantes jamais mises en scène.La musique prend vie grâce à des chorégraphies gracieuses et pleines d’énergie, qui présentent desperformances époustouflantes et une fusion des styles de danse classique et contemporaine indiens, letout habilement chorégraphié par le brillant Devendra Singh (Debu).Rendez-vous les 1er, 2 et 3 mars 2024 pour cinq représentations exceptionnelles au Grand Rex de ParisSpectacle interprété en Hindi – sous titrés en Français

Tarif : 32.00 – 99.40 euros.

Début : 2024-03-02 à 15:00

Réservez votre billet ici

Le Grand Rex 1, BOULEVARD POISSONNIERE 75002 Paris 75