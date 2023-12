GIL SEMEDO Le Grand Rex Paris, 3 février 2024, Paris.

Le concert de Gil Semedo prévu au Grand Rex est reporté au Samedi 03 Février 2024 à 20h, les billets restent valables pour le 03 février 2024, les remboursements sont autorisés.30 ans de carrière célébrés dans un concert spécial au Grand Rex a ParisGil Semedo célèbre trois décennies d’un parcours musical plein de succès avec son style musical qu’il a nommé ‘Caboswing’ – musique pop dansante du Cap-Vert.Ce sera un spectacle unique, construit juste pour ce moment de fête et que toutes les personnes présentes garderont certainement dans leur mémoire et dans leur cœur.Plus que la célébration d’un anniversaire, c’est une soirée qui se veut mémorable, reflet de l’engagement et de la gratitude d’un artiste pour une carrière qui s’est vraiment écrit.Des chansons les plus anciennes, telles que Maria Julia , Suzi ou Sweet Honey , aux plus actuelles Gostu Sabi ft Calema, Soraia Ramos & Mito Kaskas , Gil Semedo se prépare à interpréter les chansons les plus marquantes de sa 30 premières années de carrière d’une manière unique

Tarif : 39.70 – 89.70 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:00

Le Grand Rex 1, BOULEVARD POISSONNIERE 75002 Paris 75