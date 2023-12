AVATAR : LE DERNIER MAITRE DE L’AIR Le Grand Rex Paris, 25 janvier 2024, Paris.

Préparez-vous pour une odyssée musicale incomparable : Avatar : Le Dernier Maître de l’Air en ciné-concert le 25 janvier 2024 au Grand Rex à Paris ! Plongez-vous dans un spectacle de plus de deux heures avec un orchestre live donnant vie à la musique emblématique de la série, en parfaite harmonie avec les moments forts et les scènes cultes de l’animé. Taiko et erhu partageront la scène avec violons et clarinettes, pendant que les scènes les plus appréciées de la série défileront à l’écran, plongeant les spectateurs dans le monde d’Avatar pour vivre ou revivre les moments les plus mémorables avec Aang, Katara, Toph, Sooka, Zuko et les autres. Série d’animation récompensée par un Peabody et un Emmy® Award, Avatar: Le Dernier Maître de l’Air suit les aventures de Ang, le protagoniste principal, et de ses amis qui doivent vaincre Ozai le Seigneur du Feu et mettre fin à la Guerre de Cent Ans pour rétablir l’équilibre entre les Quatre Nations. Jeremy Zuckerman, compositeur et musicien lauréat d’un Emmy® Award et génie créatif derrière la musique originale de la série, a mis tout son cœur et son talent à adapter ses compositions pour cette tournée de concerts. En collaboration avec Jeff Adams (l’éditeur original de la série), cette production spectaculaire transcende et sublime la portée épique et dramatique de la série et permet également de découvrir le monde captivant d’Avatar : Le Dernier Maître de l’Air pour la toute première fois en concert à travers un orchestre live.Le film sera en VO (anglais) sous-titré en français

Tarif : 22.00 – 99.00 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:00

Réservez votre billet ici

Le Grand Rex 1, BOULEVARD POISSONNIERE 75002 Paris 75