TRIAL INDOOR INT. DE TOULOUSE ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse, 19 janvier 2024, Toulouse.

TRIAL INDOOR INTERNATIONAL DE TOULOUSE ZENITH TOULOUSE METROPOLE Après avoir fait son retour l’an dernier, le plus beau Trial Indoor du monde aura lieu le 19 Janvier 2024 à 20h00 au Zénith de Toulouse. Au programme : Une compétition Moto Trial avec les meilleurs pilotes au monde, une démonstration de Vélo Trial, et un show freestyle à vous couper le souffle ! Soyez sûr de vivre une soirée inoubliable. Réputé pour être le plus beau Trial Indoor au monde grâce à son décor thématique chaque année et un show lumière époustouflant, cette année encore nous vous réservons un thème surprise pour cette 33ème édition ! Le Trial Indoor : Une discipline qui se pratique en moto ou vélo, de nature très impressionnant, ce sport mélange vitesse, agilité et précision. Le but étant de franchir des zones composées d’obstacles sans poser les pieds à terre. Horaires : (planning à titre indicatif susceptible d’être modifié par l’organisateur) 20h00 : Début du Show20h15 : Premier tour moto20h50 : Show vélo et freestyle21h00 : Entracte21h20 : Deuxième tour moto21h45 : Show vélo et freestyle22h00 : Finale moto22h30 : PodiumCe spectacle est destiné au grand public, aux familles, qui même néophyte du sport prendront un réel plaisir à admirer les meilleurs pilotes de la discipline pour un spectacle sportif époustouflant.

Tarif : 14.90 – 55.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:00

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse