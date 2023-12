Le Grand Rex dévoile son projet de salle premium Le Grand Rex Paris, 6 décembre 2023 08:00, Paris.

En décembre, le Grand Rex inaugurera une nouvelle salle premium, nommée « INFINITE », imaginée par l’agence ABP Architectes. D’une capacité de 285 places pour les conventions et de 265 places pour les séances de cinéma, cette nouvelle salle – qui prendra place dans l’actuelle salle 2 – mêlera esthétique hors-norme et technique et a pour ambition d’être l’une des plus belles salles de cinéma au monde.

Pour ses 90 ans, le Grand Rex continue d’innover et dévoile son projet de nouvelle salle premium. Prenant place dans la salle 2 d’une capacité actuelle de 500 places, la salle premium du Grand Rex offrira aux spectateurs de nouveaux équipements de pointe et une expérience cinéma inédite. Entièrement imaginée par l’agence ABP Architectes, cette salle aura une nouvelle capacité de 285 places avec des sièges inclinables uniques, pensés pour un confort optimal des spectateurs. La salle pourra également changer entièrement d’atmosphère et de couleurs selon le film qui sera diffusé. Le Grand Rex proposera une numérotation à la place, ce qui offrira la possibilité aux spectateurs de réserver leur siège à l’avance. Enfin, un bar situé à l’arrière de la salle permettra aux spectateurs de pouvoir profiter des boissons haut de gamme et confiseries sans quitter la salle.

Parmi les autres innovations notables, la salle « INFINITE » du Grand Rex sera dotée d’équipements de pointe. Elle sera la seule salle en France dotée d’un écran Real-D Ultimate offrant ainsi une plus grande profondeur d’image, une image plus claire et des couleurs beaucoup plus fidèles. La salle sera équipée du système Dolby Atmos, avancée majeure depuis le son surround, offrant un son multidimensionnel. Cette technologie permet un placement ultra précis des objets sonores n’importe où dans la salle, même au-dessus de la tête des spectateurs, afin de créer un paysage sonore immersif.

Cinéma d’envergure accueillant 1 million de spectateurs par an et doté de la plus grande salle de cinéma au monde, le Grand Rex est célèbre pour son architecture Art Déco aux multiples influences et sa salle dite « atmosphérique ».

Le Grand Rex propose également d’autres activités dont l’offre dépasse les frontières des salles de cinéma : des spectacles (Messmer, Devdas…), des concerts (Le Soldat Rose – les 15 ans, Vladimir Cosma, Eastwood Symphonic…), des conventions d’entreprise, des événements inédits (Bliss Stories, Les Cueilleurs d’Images, L’Écran Pop…), la boîte de nuit de référence en France : Le Rex Club, ou encore un escape game… D’autres nombreux projets sont à venir et soulignent la volonté du Grand Rex d’être toujours attractif…

