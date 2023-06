Visite des studios Grand Rex Le Grand Rex Paris, 28 juillet 2023, Paris.

Plongez dans le monde du 7e Art à travers la visite guidée des studios du Grand Rex. On y découvre l’entrée des artistes, le bureau du directeur, avec des images d’archives d’événements et d’avant-premières, le tunnel des stars (conversation inédite entre géants du cinéma), la cabine de projection (un des espaces les plus secrets du cinéma), la salle des effets spéciaux, le plateau de tournage, le doublage… En clap de fin, une projection sera proposée.

Le Grand Rex 1 boulevard Poissonnière 75002 Paris Paris 75002 Quartier du Mail Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0665738813 »}, {« type »: « email », « value »: « p.gayet@ville-beauchamp.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T09:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00

©Le Grand Rex