Tarif exceptionnel à 5,50 € TTC, réservation obligatoire sur notre site internet

Ouvert à tous, le parcours de Rex Studios s’adresse aux passionnés des salles obscures, aux spectateurs occasionnels, touristes, petits et grands qui abordent l’univers du cinéma Le Grand Rex 1 boulevard Poissonnière 75002 Paris Paris 75009 Paris Île-de-France M8, M9 Bonne-Nouvelle / Bus 20, 39, 48

01 45 08 93 58 http://www.legrandrex.com Le Grand Rex est un véritable temple de 2800 places élevé à la gloire du 7ème Art. Sa façade Art-Déco trône sur les Grands Boulevards de Paris depuis 1932, sa voûte étoilée et ses décors baroques et méditerranéens en font un cinéma unique en Europe. C’est un véritable voyage au cœur de la méditerranée ! Son musée, les Étoiles du Rex permet une découverte pluridisciplinaire sur le cinéma et son histoire. Venez découvrir l’univers magique du 7ème Art et les coulisses du plus grand cinéma d’Europe. Images d’archives, décors reconstitués, cabine de projection, ascenseur panoramique transparent derrière le grand écran, effets spéciaux… vous attendent au Grand Rex ! C’est cela la magie du cinéma! Conçu comme un voyage imaginaire dans les coulisses du cinéma, Rex Studios immerge le visiteur dans le monde secret et captivant du cinéma et de la création d’un film à travers une série de décors. Le spectateur devient

tour à tour réalisateur, projectionniste, acteur…

