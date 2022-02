Le grand réveil – Parc de Boulogne Edmond de Rothschild Parc de Boulogne – Edmond de Rothschild Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

Le grand réveil – Parc de Boulogne Edmond de Rothschild Parc de Boulogne – Edmond de Rothschild, 19 mars 2022, Boulogne-Billancourt. Le grand réveil – Parc de Boulogne Edmond de Rothschild

Parc de Boulogne – Edmond de Rothschild, le samedi 19 mars à 10:00

Balade organisée en partenariat avec l’Office du tourisme de Boulogne-Billancourt. [[https://www.otbb.org/](https://www.otbb.org/)](https://www.otbb.org/) _Départ à 10h, à l’entrée par la rue des Victoires du Parc de Boulogne – Edmond de Rothschild, au croisement de la rue de l’Abreuvoir et de la rue Saint-Denis._

Atelier gratuit sur inscription obligatoire (nombre de places limité)

Observons le passage de l’hiver au printemps et apprenons à reconnaître les végétaux par leurs écorces, bourgeons et rameaux au moyen de diverses empreintes et jeux botaniques. Parc de Boulogne – Edmond de Rothschild Parc de Boulogne – Edmond de Rothschild Boulogne-Billancourt Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild Adresse Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild Ville Boulogne-Billancourt lieuville Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine

Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/

Le grand réveil – Parc de Boulogne Edmond de Rothschild Parc de Boulogne – Edmond de Rothschild 2022-03-19 was last modified: by Le grand réveil – Parc de Boulogne Edmond de Rothschild Parc de Boulogne – Edmond de Rothschild Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild 19 mars 2022 Boulogne-Billancourt Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine