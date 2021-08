Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne, Oise Le grand rendez-vous du Bord de l’Eau Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Catégories d’évènement: Margny-lès-Compiègne

Pour la seconde année, le Bord de l'Eau vous convie à son grand rendez-vous de rentrée ! Au vu de la situation et des nombreuses contraintes due à l'organisation d'une manifestation culturelle à l'heure actuelle, nous avons décidé de maintenir notre évènement de rentrée mais d'en réduire le format. Initialement prévu sur 3 jours, le Grand-Rendez-vous du Bord de l'Eau se concentre désormais sur deux temps : ▪ SAMEDI 4 SEPTEMBRE ▪ >> 16h : Dans la cour du Musée Antoine Vivenel, assistez à une représentation du spectacle "Ma Vie de Grenier" ▪ DIMANCHE 5 SEPTEMBRE ▪ Dans le cadre du Festival Jardins en Scène, nous vous convions à une après-midi sur les bords de l'Oise et dans la cour du Bord de l'Eau, avec au programme : >> 14h : suivez des balades contées le long de l'Oise sur le thème de l'Eau et des jardins avec la compagnie Conte La D'ssus (Durée 1h – Départ toutes les 20mn jusqu'à 15h40) >> 17h : représentation du spectacle "Ma vie de grenier" dans la cour du Bord de l'Eau – Tout public à partir de 10 ans – durée 1h15 >> Spectacles gratuits

