Le Grand Rendez-vous des sorciers Portets, 12 juin 2022, Portets.

Le Grand Rendez-vous des sorciers Portets

2022-06-12 – 2022-06-12

Portets 33640 Portets

EUR Plongez au cœur de l’univers fantastique d’un célèbre sorcier, le temps d’une journée dans un site d’exception, aux allures d’école de sorcellerie. Au programme : La Ford Anglia Experience avec la boutique éphémère Baguettes & Sortilèges, concours cosplay, escape game, dégustation de vins et de potions, bal des sorciers, foodtruck et de nombreuses autres animations magiques. Il y en aura pour petits et grands…

Alors tous à vos baguettes, votre lettre d’admission est officiellement arrivée

Plus d’informations à venir…

Plongez au cœur de l’univers fantastique d’un célèbre sorcier, le temps d’une journée dans un site d’exception, aux allures d’école de sorcellerie. Au programme : La Ford Anglia Experience avec la boutique éphémère Baguettes & Sortilèges, concours cosplay, escape game, dégustation de vins et de potions, bal des sorciers, foodtruck et de nombreuses autres animations magiques. Il y en aura pour petits et grands…

Alors tous à vos baguettes, votre lettre d’admission est officiellement arrivée

Plus d’informations à venir…

+33 5 56 67 12 30

Plongez au cœur de l’univers fantastique d’un célèbre sorcier, le temps d’une journée dans un site d’exception, aux allures d’école de sorcellerie. Au programme : La Ford Anglia Experience avec la boutique éphémère Baguettes & Sortilèges, concours cosplay, escape game, dégustation de vins et de potions, bal des sorciers, foodtruck et de nombreuses autres animations magiques. Il y en aura pour petits et grands…

Alors tous à vos baguettes, votre lettre d’admission est officiellement arrivée

Plus d’informations à venir…

Office de Tourisme

Portets

dernière mise à jour : 2021-10-29 par