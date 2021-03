saint-jean Lac Saint-Jean le grand Raymond – ballade(s) funambule(s) Lac saint-jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

le grand Raymond – ballade(s) funambule(s) Lac, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, saint-jean. le grand Raymond – ballade(s) funambule(s)

Lac, le dimanche 4 juillet à 17:00

Ballade(s) Funambule(s) : un spectacle réinventé in situ à chaque proposition. Équilibre des corps de sept fil-de-féristes et funambules en évolution dans l’espace ; équilibre mouvant d’une musique en live, improvisée selon la trame narrative. Le peuple funambule, il s’agit alors d’en raconter l’histoire. Ils sont inquiets ; ils s’extraient, en même temps qu’ils cherchent une évasion, ils se racontent l’histoire des origines, le chemin vers un meilleur itinéraire. En s’élevant de quelques mètres cherchent-ils à prendre du recul, à sauver ce qui peut l’être ? À susciter la poésie d’un envol ? Ou simplement à profiter de leur fragile estrade pour scander, chanter, se serrer, essayer un pas de deux, se tenir chaud ? Que devient cette image du funambule, quand se multiplient les acrobates, quand se répondent leurs danses, leurs sauts, leur parole ou leur chant ? Mise en scène : Lucie Boulay ; Auteur Compositeur : Jean-Luc Amestoy ; Scénographie : Elise Nicod ; Regard complice : Dominique Habouzit ; Soutien technique, construction : Josselin Roche Accordéon, piano, chant : Jean-Luc Amestoy ; chant : Mélanie Fossier Funambules : Ignaco Herrero, Emile Chaygneaud, Noemie Ede Decugis, Alizee Claus, Mael Commard, Marion Hergas Enfants: équipe évolutive en fonction des dates ; participation de quelques enfants. **Gratuit** Saint-Jean Lac Avenue Lapeyrière, saint-jean saint-jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T17:00:00 2021-07-04T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Autres Lieu Lac Adresse Avenue Lapeyrière, saint-jean Ville saint-jean