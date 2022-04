Le grand rallye surprises auto-moto 2022 Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Catégories d’évènement: Lot

Saint-Paul-Flaugnac

Le grand rallye surprises auto-moto 2022 Saint-Paul-Flaugnac, 30 avril 2022, Saint-Paul-Flaugnac. Le grand rallye surprises auto-moto 2022 Saint-Paul-Flaugnac

2022-04-30 08:00:00 08:00:00 – 2022-04-30

Saint-Paul-Flaugnac Lot Saint-Paul-Flaugnac Lot Occitanie 14 EUR Aux alentours de 08h00: Rendez-vous pour le traditionnel caf�-croissant sur la place de l’�glise � Saint-Paul-de-Loubressac. 08h30: d�part p�taradant. Durant la matin�e, le parcours sera parsem� d’�nigmes locales ou de questions de culture g�n�rale. Vers 12h00: Arriv�e dans une salle des f�tes (lieu tenu secret). Prenez votre pique-nique pour un d�jeuner convivial. 14h30: D�part de la deuxi�me partie de rallye, pour une arriv�e � Saint-Paul-de-Loubressac � 18h00.

A l’arriv�e, remise des prix, ap�ritif et repas pris en commun � la salle des f�tes de Saint-Paul-de-Loubressac Nombre de places limit�es. Inscription obligatoire avant le 23 avril. Les inscriptions ne seront effectives qu’un fois le r�glement effectu�. D�couvrez un circuit touristique ponctu� d’�nigmes et de jeux!

Le premier prix est un vol en montgolfi�re. Tous les �quipages gagneront un lot proportionnel � leur classement. Aux alentours de 08h00: Rendez-vous pour le traditionnel caf�-croissant sur la place de l’�glise � Saint-Paul-de-Loubressac. 08h30: d�part p�taradant. Durant la matin�e, le parcours sera parsem� d’�nigmes locales ou de questions de culture g�n�rale. Vers 12h00: Arriv�e dans une salle des f�tes (lieu tenu secret). Prenez votre pique-nique pour un d�jeuner convivial. 14h30: D�part de la deuxi�me partie de rallye, pour une arriv�e � Saint-Paul-de-Loubressac � 18h00.

A l’arriv�e, remise des prix, ap�ritif et repas pris en commun � la salle des f�tes de Saint-Paul-de-Loubressac Nombre de places limit�es. Inscription obligatoire avant le 23 avril. Les inscriptions ne seront effectives qu’un fois le r�glement effectu�. Foyer rural de Saint-Paul-Flaugnac

Saint-Paul-Flaugnac

dernière mise à jour : 2022-04-09 par OT Cahors – Vall�e du Lot Lot Tourisme – Agence de D�veloppement TouristiqueLot Tourisme – Agence de D�veloppement Touristique

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Paul-Flaugnac Autres Lieu Saint-Paul-Flaugnac Adresse Ville Saint-Paul-Flaugnac lieuville Saint-Paul-Flaugnac Departement Lot

Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-flaugnac/

Le grand rallye surprises auto-moto 2022 Saint-Paul-Flaugnac 2022-04-30 was last modified: by Le grand rallye surprises auto-moto 2022 Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac 30 avril 2022 Lot Saint-Paul-Flaugnac

Saint-Paul-Flaugnac Lot