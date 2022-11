Le Grand Raid des Pyrénées Barèges, 24 août 2023, Barèges.

Le Grand Raid des Pyrénées

BAREGES Village Barèges Hautes-Pyrnes Village BAREGES

2023-08-24 – 2023-08-27

Village BAREGES

Barèges

Hautes-Pyrnes

Barèges

Le Grand Raid des Pyrénées figure parmi les courses les plus mythiques et les plus exigeantes sur le circuit de l’ultra-trail mondial. Malgré le nombre toujours grandissant de coureurs et d’inscrits sur ses courses, le « GRP », comme les initiés le surnomment, reste un événement à taille humaine, convivial et chaleureux.

7 courses au départ de Vielle-Aure, Saint-Lary ou Piau-Engaly et passage dans les Vallées de Gavarnie :

– Ultra Tour 220 – 220 kms : 600 coureurs – D+ 13000 m.

– Ultra Tour 160 – 160 kms : 600 coureurs – D+ 10000 m.

– Tour des Cirques – 120 kms : 800 coureurs – D+ 7000 m.

– Tour des Lacs – 80 kms : 1 500 coureurs – D+ 5000 m.

– Tour du Moudang – 60 kms : 900 coureurs – D+ 3600 m.

– Tour de la Géla – 40 kms : 800 coureurs – D+ 3200 m.

– Tour du Néouvielle 40 kms : 1 200 coureurs – D+ 2300 m.

Rassemblement de 5 000 trailers qui met sur le devant de la scène : la chaîne des Pyrénées Centrales à travers des parcours de haute-montagne somptueux.

contact@grandraidpyrenees.com +33 5 62 39 50 00 https://www.grandraidpyrenees.com/fr/

Village BAREGES Barèges

dernière mise à jour : 2022-11-17 par