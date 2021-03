Le grand raid des Pyrénées 2021, 18 août 2021-18 août 2021, Saint-Lary-Soulan.

Le grand raid des Pyrénées 2021 2021-08-18 – 2021-08-22

Saint-Lary-Soulan 65170 Saint-Lary-Soulan

4 distances et un challenge en 4 étapes :

12ème Grand Raid des Pyrénées

Tour du Néouvielle : 40 km et 2500 m de D+, départ vendredi 23 à 8h de Saint Lary, max 12h

Tour de la Gela : 40 km et 3100 m de D+, départ samedi 24 à 7h de Piau-Engaly, max 12h

Tour des Lacs : 80 km et 5000 m de D+, départ samedi 24 à 5h de Vielle-Aure, max 25h

Tour des Cirques : 120 km et 7000 m de D+, départ vendredi 23 à 10h de Piau-Engaly, max 44h

Ultra Tour : 220 km et 12500 m de D+, départ jeudi 22 à 6h de Vielle-Aure, max 72h

Pyrénées Tour Trail : course en 3 jours et 4 étapes avec au total 100 km et 7500 m de D+

