LITTÉRATURE EN SCÈNE | MUSIQUE. Cette saison, Le Grand R donne carte blanche à Raphaële Lannadère avec la tout autant talentueuse autrice Mathilde Forget, Le Grand R – Salle du Théâtre Place du Théâtre, 85000 La Roche-sur-Yon Liberté La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire #1 Trop peu Raphaële Lannadère et Mathilde Forget D’un premier album, Initiale, plébiscité par la critique, récompensé par le prix Félix Leclerc et le deuxième prix Barbara, à ses collaborations en tant que parolière, compositrice et musicienne pour Camélia Jordana, Julien Clerc, Alain Souchon…, Raphaële Lannadère est l’une des belles plumes de la chanson française. Cette saison, Le Grand R lui donne carte blanche avec la tout autant talentueuse autrice Mathilde Forget, accueillie en résidence. À l’occasion de trois soirées inédites, elles nous feront emprunter au fil des saisons les chemins du féminin par le prisme de la musique, des chansons et de littérature. À chaque invitation, un thème, et des musiciens complices pour les accompagner. “Arpenter les chemins de tempête du cœur des femmes, plonger dans leur mélancolie, leurs incapacités, le brouillard de leurs fatigues, regarder les gouffres de leur folie particulière, la noirceur singulière des gestes du désespoir qu’elles ressassent parfois, les suivre pas à pas, jusqu’à la rage, jusqu’au meurtre, revenir avec elles des vertiges, les relever, ressusciter, vaincre l’oppression, et trouver dans la lutte, la sorcellerie, la sororité, les moyens pour elles, d’affronter le réel, de s’émanciper, d’être debout.” (Raphaële Lannadère et Mathilde Forget) Résidence Mathilde Forget du 24 au 30 nov. : Atelier Ça tient dans la poche

Avec Mathilde Forget

L’Opoponax, Monique Wittig

Mer. 24 nov. | 19h | Maison Gueffier

Gratuit, réservation obligatoire Atelier Deux jours pour écrire

Avec Mathilde Forget

Sam. 27 et dim. 28 nov.

Maison Gueffier

