Le Grand R – Salle du Manège Esplanade Jeannie Mazurelle, 85000 La Roche-sur-Yon Liberté La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire

Andando – Lorca 1936 est un événement rare. La réunion de talents singuliers autour d’un rêve commun : faire revivre, le temps d’une soirée musicale endiablée, l’âme de Federico Garcia Lorca.

¡ Andando ! Allons-y ! En avant ! Camélia Jordana, Aymeline Alix, Audrey Bonnet, Zita Hanrot, Estelle Meyer et Johanna Nizard : six comédiennes-chanteuses de renom sont réunies pour ce concert théâtral autour de l’œuvre du poète espagnol. Sur une musique de Pascal Sangla interprétée en live,

Andando nous raconte l’Espagne de l’été 1936. L’été d’une Espagne déchirée qui bascule dans la guerre civile. L’été où chacun choisit son camp : les fascistes, les résistants, les exilés… Sous le soleil écrasant de 1936, on s’engage, on fuit, on se bat, on s’aime. Le spectacle mêle habilement le français et l’espagnol, voix parlées et voix chantées, des univers et des tempéraments de différentes natures. La mort, l’amour, l’engagement politique, la liberté, le voyage : toute la force et la beauté de la poésie de Federico Garcia Lorca se révèlent.

Spectacle chanté en français, arabe et espagnol



