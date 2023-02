Nijinska | Voilà la femme / Dominique Brun | Cie Les Porteurs d’ombre Le Grand R – Salle du Manège, 30 novembre 2021, La Roche-sur-Yon.

Nijinska | Voilà la femme

Dominique Brun | Cie Les Porteurs d’ombre

Dominique Brun rend un éclatant hommage à Bronislava Nijinska, première et unique femme chorégraphe des Ballets russes et sœur du célèbre chorégraphe et danseur Nijinski.

Dominique Brun est une véritable archéologue de la danse. Elle redonne à des ballets mythiques leurs couleurs et leurs puissances les plus intenses. S’appuyant sur une lecture éclairée des archives, la chorégraphe française est engagée dans une passionnante recherche au croisement de l’histoire de la danse et de la création chorégraphique contemporaine. Poursuivant ses recherches sur les figures saillantes de la modernité, Dominique Brun se tourne vers Bronislava Nijinska (1891-1972), reprend Les Noces et réinvente le Boléro.

Sur une musique de Stravinski, Les Noces privilégie le mouvement de groupe et l’ancrage au sol, dans une chorégraphie aussi rituelle que terrienne, empruntant sa dynamique aux danses paysannes russes. Dans le Boléro, originellement chorégraphié par Nijinska,

sur une musique de Ravel, une soliste s’offre en spectacle sur une table à un groupe de vingt hommes transis. Pour cette pièce, Dominique Brun convie François Chaignaud, danseur et chorégraphe inclassable et virtuose, déjà invité par Le Grand R avec Romances inciertos en mars 2020.



