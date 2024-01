Illusions perdues – Pauline Bayle Le Grand R La Roche-sur-Yon, mercredi 3 avril 2024.

Illusions perdues – Pauline Bayle Pauline Bayle féminise L. de Rubempré, le personnage principal du roman de Balzac qui nous emmène dans le milieu de la presse et de la gloire littéraire, au coeur d’un 19° s. étonnamment contemporain. 3 et 4 avril Le Grand R 22/16/8

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T20:00:00+02:00 – 2024-04-03T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-04T19:00:00+02:00 – 2024-04-04T21:30:00+02:00

Grandeur et décadence : Pauline Bayle féminise Lucien de Rubempré, l’ambitieux personnage principal du roman Illusions perdues de Balzac. Sa mise en scène incandescente nous emmène dans le milieu de la presse et de la gloire littéraire, au coeur d’un dix-neuvième siècle étonnamment contemporain.

Avec son dispositif tri-frontal, la mise en scène de Pauline Bayle du « roman-monstre » de Balzac a tout d’un ring de boxe ! En focalisant l’action sur le héros, devenu héroïne, d’une oeuvre qui comprend plus de soixante-dix personnages, Pauline Bayle relève le défi de nous raconter le Paris fiévreux des journaux, des partis politiques, du théâtre et des artistes du 19ème siècle. Au rythme d’une action sans faille, Illusions perdues décrit un monde d’argent et de profit dans lequel notre protagoniste principale souhaite bien s’enrichir. En compagnie de comédiens et comédiennes remarquablement engagés, la directrice du Théâtre Public de Montreuil — CDN, adapte dans un présent éclatant ce volet essentiel de La Comédie humaine. Une épopée fascinante et d’une troublante modernité où tous les coups bas sont permis et où réussir se fait toujours à ses risques et périls.

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon

Théâtre Pauline Bayle

Simon Gosselin