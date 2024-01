Ranger – Pascal Rambert Le Grand R La Roche-sur-Yon, mardi 26 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T20:30:00+01:00 – 2024-03-26T21:50:00+01:00

Fin : 2024-03-27T19:00:00+01:00 – 2024-03-27T20:20:00+01:00

Un comédien-monstre, Jacques Weber. Un auteur et metteur en scène joué dans le monde entier : Pascal Rambert. Une rencontre amicale, fraternelle, pour un seul-en-scène bouleversant. Ranger ou le monologue d’un homme âgé dans une chambre d’hôtel adressé à une épouse disparue.

Après leur rencontre pour Architecture dans la cour d’honneur du Festival d’Avignon, l’auteur, comédien et metteur en scène Pascal Rambert s’était promis de retravailler avec l’un des plus grands comédiens d’aujourd’hui : Jacques Weber. Il lui a écrit un monologue sur mesure. À Hong-Kong, dans une chambre au décor impersonnel avec vue promise sur la mer, un vieil homme fait le bilan de son existence. Sa femme est décédée un an auparavant. Il en regarde la photographie, lui parle, se souvient de leur vie commune, de quelques chansons, de quelques danses. Il veut vivre sa dernière nuit avant de tout quitter volontairement. Il est temps de tout « ranger ». Dans son costume trois-pièces porté chaque jour en mémoire de la disparue, le septuagénaire raconte, se raconte, après une soirée qui a rendu hommage à son parcours d’intellectuel. Entre rires et larmes, Ranger est une somme d’émotions grâce à la rencontre au sommet de deux grands artistes.

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire

