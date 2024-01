Backbone – Gravity & Other Myths Le Grand R La Roche-sur-Yon, mercredi 20 mars 2024.

Backbone – Gravity & Other Myths La troupe australienne Gravity & Other Myths (GOM), experte en porté acrobatique, triomphe à travers le monde en défiant la pesanteur. Un spectacle à couper le souffle ! 20 et 21 mars Le Grand R 22/16/8

Début : 2024-03-20T20:30:00+01:00 – 2024-03-20T21:50:00+01:00

Fin : 2024-03-21T19:00:00+01:00 – 2024-03-21T20:20:00+01:00

La troupe australienne Gravity & Other Myths (GOM), experte en porté acrobatique, triomphe à travers le monde en défiant la pesanteur. Un spectacle à couper le souffle !

Irrésistible, époustouflante, novatrice, prodigieuse, virevoltante… les adjectifs ne manquent pas pour qualifier cette troupe que beaucoup considèrent comme « Le Cirque du Soleil australien ». C’est dire la virtuosité des dix jeunes acrobates réunis pour ce spectacle aux côtés de deux musiciens.

Backbone signifie « la colonne vertébrale » représentant la force et la stabilité du corps humain ou d’une communauté. Il est donc ici question de cohésion et d’équilibre, de force physique, mais aussi de force émotionnelle, de force individuelle et de la force du groupe. Main à main, sauts périlleux, pyramides humaines : les acrobates enchaînent les prouesses. Backbone, c’est aussi une déclaration d’amour à la troupe, à l’amitié, au travail. La complicité entre ces artistes qui se connaissent pour la plupart depuis l’enfance est évidente. Un tourbillon de performances et d’émotions teinté d’un humour très australien : du cirque de très haut vol !

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire

