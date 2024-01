Natchav – Cie Les ombres portées Le Grand R La Roche-sur-Yon, mardi 12 mars 2024.

Que les amateurs de théâtre d’ombres se réjouissent : Natchav du collectif Les Ombres portées est une merveille. Pour ceux qui ne connaissent pas ce genre théâtral, la découverte sera de taille : cette histoire d’évasion emporte toutes les adhésions !

S’en aller, s’enfuir : voici ce que signifie « natchav » en rromani. Ce désir d’échappée est au coeur de la création de la compagnie Les Ombres portées. Avec sa machinerie visible et ses manipulations extraordinaires, ce spectacle raconte l’arrivée du cirque Natchav dans une petite ville. À peine installés, les artistes sont contrôlés par la police. Une échauffourée et l’un des acrobates se retrouve en prison. Que faire ? Le libérer bien sûr ! Dans une histoire sans paroles, musique et fabrication d’images visuelles s’unissent pour organiser une fuite hors du commun… Entre réalité et onirisme, Natchav transforme l’espace scénique de mille et une manières. En figurant les décors les plus divers, les personnages les plus singuliers, ce spectacle offre à la lumière un de ses plus grands rôles ! De lieux clos à des espaces ouverts, nous voici emmenés dans une intrigue pleine de suspens, au sein d’un univers visuel qui a précédé l’invention du cinéma et qui continue de nous étonner.

Théâtre d’ombres Musique

Tomas Amorim